Guerra, Mosca espelle 40 diplomatici Ue: "No armi nucleari ma pronti a tutto"

Guerra Ucraina, Lavrov: "Useremo armi convenzionali, ma Mosca si prepara a eventuali azioni aggressive"

La Russia userà solo armi convenzionali in Ucraina. A dichiararlo è il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, durante un'intervista all'emittente tv India Today rispondendo a una domanda sul possibile uso di armi nucleari nel conflitto. A riportarlo, i media internazionali. I tentativi di allargare la Nato ai confini della Federazione russa non sono più "una figura retorica" ed è dunque necessario che Mosca si prepari ad eventuali azioni aggressive. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa, l'ex presidente russo Dmitry Medvedev, come riporta l'agenzia Ria Novosti.

Bucha, ritrovati oltre 420 cadaveri

Più di 420 cadaveri di civili sono stati trovati a Bucha, nella regione di Kiev. Lo riferisce il capo della polizia della regione Andriy Nebytov su Facebook citato da Ukrinform. "A partire da sabato sera, più di 420 corpi sono stati trovati solo a Bucha. La gente torna a casa e trova tombe temporanee nei cortili, negli scantinati, nei pozzi ", ha raccontato Nebytov. "Oltre 200 persone risultano scomparse, secondo quello che riferisce la gente che è tornata dopo che i russi hanno lasciato la zona. Più di 300 corpi, non sono ancora stati identificati", ha aggiunto. Tre giorni fa i cadaveri di civili trovati erano 350.

Guerra, la Russia verso l’espulsione di oltre 40 diplomatici Ue

Il ministero degli Esteri, a Mosca, ha reso noto che espellerà oltre 40 diplomatici europei, come rappresaglia per le misure simili adottate contro gli inviati russi in seguito all'invasione in Ucraina. Il ministero ha dichiarato "persona non grata" 21 diplomatici belgi, 15 dei Paesi Bassi e 4 dipendenti dell'ambasciata austriaca. A tutti è stato dato un lasso di due settimane per lasciare il Paese. Mosca ha anche convocato l'ambasciatore del Lussemburgo, avvertendolo che la Russia potrebbe decidere di adottare misure reciproche per l'espulsione dell'ambasciatore russo da parte dello Stato europeo.

