Guerra Russia-Ucraina: chi è Jen Psaki, portavoce della Casa Bianca e di Biden

La portavoce degli USA è da tempo molto famosa in Russia

Chi è Jen Psaki, la donna che spiega la posizione della Casa Bianca sulla guerra Russia-Ucraina? Il volto della bella giornalista 43enne è diventato molto popolare anche in Italia, per via delle fortissime tensioni tra Vladimir Putin e Joe Biden, della quale è portavoce. Solo chi segue con attenzione le vicende della politica americana la conosceva già prima, essendo entrata alla Casa Bianca nel 2008, dopo aver partecipato alla campagna elettorale di Barack Obama.

Da Kerry a Obama, verso la Casa Bianca

Jennifer Rene Psaki, questo il suo nome all’anagrafe, è nata il 1 dicembre 1978 a Stamford, nel Connecticut. Di origine polacche e greche, dopo gli studi si è appassionata alla politica ed è entrata nell’orbita del Partito Democratico. Dopo l’esperienza come collaboratrice di John Kerry, ha preso parte alla campagna presidenziale di Obama che, dopo la vittoria, l’ha portata con se’ alla Casa Bianca. La sua carriera è iniziata come viceportavoce della Casa Bianca, alle spalle di Robert Gibbs, per poi venire promossa a vicedirettrice delle comunicazioni. Nel 2011 ha lasciato lo staff di Obama per assumere la vicepresidenza del Global Strategy Group, importante società di pubbliche relazioni di Washington, ma nel 2012 è tornata a lavorare accanto al presidente, come portavoce della sua seconda campagna elettorale.

Dall'Obama-bis all'era di Trump

Dopo il nuovo successo, Obama ha nominato Jen Psaki portavoce del Dipartimento di Stato, ruolo nel quale è subentrata a Victoria Nuland. Nel 2014, con lo scoppio della prima crisi Ucraina, Psaki si è occupata molto da vicino del tema, venendo molto criticata dalla stampa russa: seppure in senso negativo, in Russia è tuttora molto famosa. Dal 1 aprile 2015 ha assunto il ruolo di direttore delle comunicazioni della Casa Bianca, sostituendo Jennifer Palmieri, che aveva lasciato l'incarico per seguire la campagna elettorale di Hillary Clinton. Quella campagna, però, finì male per i Democratici: alla Casa Bianca entrò Donald Trump, che si fece il suo staff.

Il ritorno con Biden e la sua vita privata

Jen Psaki ha quindi iniziato a lavorare come commentatrice politica per la CNN, ruolo che ha svolto dal 2017 al 2020. Nel novembre di quell’anno, ha lasciato la tv per occuparsi della campagna elettorale di Joe Biden, che dopo la vittoria l’ha nominata portavoce della Casa Bianca per la futura amministrazione. E’ decisamente molto schierato politicamente anche suo marito, Gregory Mecher, vicedirettore delle finanze del Comitato per la campagna democratica al Congresso. Sposati dal 2010, hanno due figli.

