"L'Ue senza il nostro gas non dura una settimana"

L'Europa "non durerebbe una settimana" senza le forniture di gas russo. Lo ha scritto su Telegram il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry Medvedev. "La Commissione europea ha consentito i pagamenti del gas in rubli e ritiene che il decreto del presidente russo sia ancora applicabile alle imprese europee", ha affermato Medvedev, "apprezziamo la coerenza e l'integrità dei nostri partner europei. Soprattutto alla luce dei nuovi dati del Fondo monetario internazionale secondo cui l'Europa durerebbe al massimo sei mesi senza il nostro gas". "Beh, in realtà non durerebbe nemmeno una settimana", ha aggiunto.

Ucraina, Mosca: Usa pronti a provocazioni con armi nucleari

Gli Stati Uniti stanno preparando provocazioni per accusare la Russia di utilizzare armi chimiche, biologiche o nucleari tattiche. Lo ha detto il capo delle unità di protezione dalle minacce radioattive, chimiche e biologiche delle forze armate russe, Igor Kirillov, secondo quando riporta l'agenzia Tass.



"A marzo e ad aprile i leader dei paesi occidentali hanno rilasciato regolarmente dichiarazioni provocatorie sulla possibilità che la Russia utilizzi armi di distruzione di massa", ha affermato Kirillov, "vi ricordiamo che tali iniziative sono state attuate dagli Stati Uniti più di una volta per raggiungere obiettivi politici". "L'esempio più eclatante di provocazione informativa è il discorso del Segretario di Stato americano Colin Powell del 5 febbraio 2003", ha ricordato Kirillov, "una provetta con il 'detersivo in polvere' nelle sue mani è servita da pretesto per l'invasione dell'Iraq e ha causato la morte di quasi mezzo milione di cittadini".

