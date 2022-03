Guerra Russia-Ucraina, ultime notizie: Wikipedia e i nemici interni di Putin

Terza Guerra Mondiale: rischio, probabilità e news

Parallelamente a quella sul campo, continua la guerra dell’informazione. Dopo le censure sui media russi e gli attacchi a Facebook, ora tocca a Wikipedia. L’enciclopedia online, uno dei siti più visitati dell’intera Rete mondiale, ha scelto di proteggersi dall’influenza di hacker e semplici simpatizzanti di Putin, schermando la pagina “2022 Russian invasion of Ukraine” dagli interventi utenti non “esperti”. Il lucchetto in alto a destra con la “e” significa solo che questi ultimi possono integrare le informazioni che, come spiega un opportuno distico, trattandosi di una situazione di guerra in continua evoluzione, possono variare rapidamente. La variazione più significativa è stata già fatta, nel nome stesso della voce che nella versione russa inizialmente era “Liberazione dell’Ucraina”. Nella stessa pagina, si dà conto delle ragioni menzionate da Putin per il suo attacco, ma non in maniera acritica: anzi, viene smontata la narrazione dell’Ucraina come “paese nazista”. Un segnale non di poco conto, dal quale si capisce che il Web è molto presente in questo conflitto – contando anche gli interventi di Anonymous contro siti di interessi russo – ma anche che nemmeno tra i suoi connazionali Putin gode di un consenso così vasto.

Un complotto russo contro Putin?

Ed è proprio su questo che molti contano per arrivare a una soluzione della polveriera ucraina: secondo alcune interpretazioni, quelli che vengono letti come tentennamenti nella risposta occidentale sono in realtà un modo per prendere tempo e sostenere dall’estero un’azione di forza che potrebbe rovesciare Putin, in un modo o nell’altro. Il nervosismo degli oligarchi per le sanzioni economiche, il malcontento delle famiglie per l’esito non trionfale della campagna di terra che ha visto molti dei loro figli uccisi o catturati dalla resistenza e anche le voci sul presunto intervento dei servizi segreti russi nel salvataggio in extremis di Zelensky, che stava per essere eliminato, sono tutti segnali che fanno sperare i nemici di Putin in una soluzione “interna”, che scongiurerebbe l’allargamento del conflitto.

