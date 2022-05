Guerra, Stoltenberg: “L’Ucraina può vincere: il Donbass non è in mano russa"

Guerra, Jens Stoltenberg: “L’Ucraina può vincere contro Mosca. La Russia non ha raggiunto i suoi obiettivi”

Durante la riunione informale della Nato, Jens Stoltenbeg ha così dichiarato: “Kiev può vincere questa guerra contro Mosca, gli ucraini stanno coraggiosamente difendendo la loro madrepatria". Stoltenberg ha poi aggiunto: "Per aiutarli a fare questo, gli alleati sono impegnati e hanno fornito assistenza di sicurezza all'Ucraina per miliardi di dollari”.

"La guerra della Russia in Ucraina non sta andando come aveva previsto Mosca. Non sono riusciti a prendere Kiev. Si stanno ritirando da Kharkiv e la loro grande offensiva nel Donbass si è fermata", ha poi aggiunto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg.

Guerra, Zelensky nomina Igor Tantisuyra comandante delle Forze di difesa territoriale

Il premier ucraino Volodymyr Zelensky, ha firmato il decreto con cui nomina il maggior generale Igor Tantsiura comandante delle Forze di difesa territoriale dell'esercito ucraino, sostituendo Yurii Halushkin che finora ricopriva questo incarico. La notizia viene diffusa da Ukraina 24, rilanciando il comunicato dello Stato maggiore delle Forze armate.

