Guerra, subito 100 mln in armi all'Ucraina per vendicare Bucha. Addio al gas

Guerra Russia Ucraina, Putin e il punto di non ritorno. Gas addio

La guerra in Ucraina rischia di diventare mondiale dopo la decisione degli Stati Uniti. Biden ha ordinato l'invio di 100 mln di dollari di nuove armi all'esercito di Zelensky. La Russia sull'argomento era stata chiara: nuovi aiuti militari dall'Occidente porteranno a conseguenze. Putin valuta la chiusura immediata dei rubinetti del gas russo nei confronti dei Paesi ostili. Ma aumenta il rischio sull'uso di armi nucleari. Chi lo conosce bene come l'ex ministro degli Esteri Sokov spiega: "Se si sentirà messo nell'angolo potrebbe decidere di sganciare l'atomica".

Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha annunciato che altri 100 milioni di dollari in aiuti militari americani sarebbero stati inviati in Ucraina a seguito delle notizie di atrocità commesse lì dall'invasione delle forze russe. "Ho autorizzato, in seguito a una delega del presidente all'inizio di oggi, il prelievo immediato di assistenza alla sicurezza per un valore fino a 100 milioni di dollari per soddisfare l'urgente necessità dell'Ucraina di ulteriori sistemi anti-corazza", ha affermato Blinken in una nota.

