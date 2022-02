Guerra Ucraina, bloccati i beni di Putin. Su SWIFT Franco contraddice Di Maio

Guerra in Ucraina, l'Ue congela i beni di Putin e Di Maio

L'Unione europea ha congelato i beni del presidente russo Vladimir Putin e del ministro degli Esteri Sergei Lavrov (ma non si sa quali, quanti e dove siano, sottolinea il Corriere della Sera). E «in linea con la decisione dei nostri alleati europei», ha detto una portavoce della Casa Bianca, anche gli Stati Uniti si uniscono alle sanzioni vietando anche l’ingresso negli Usa. Congelamento degli asset anche da parte di Gran Bretagna e Canada. Ma «né Putin né Lavrov hanno conti in Gran Bretagna, né altrove all’estero», ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, segnala il Corriere della Sera.

Ucraina, Franco: "Con Russia fuori da Swift un problema pagare il gas"

"Se la Russia dovesse essere esclusa dal sistema di pagamento Swift per l'Italia ci sarebbero problemi a pagare il gas che compra da Mosca", ha detto il ministro dell'Economia, Daniele Franco a margine dell'Ecofin di Parigi. Posizione molto diversa rispetto a quella espressa dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio, a favore della cacciata. L'esclusione della Russia dal sistema Swift, ha spiegato il ministro dell'Economia, "è una questione di cui si è dibattuto. Si tratta di una misura importante. La preoccupazione di alcuni paesi tra cui l'Italia, ma non solo dell'Italia, è la possibilità di continuare a pagare il gas naturale russo". Sarebbe un problema "se una sanzione dovesse interrompere la possibilità di pagare il gas e interrompere i flussi di gas per un paese come l'Italia che utilizza il gas russo per circa il 43% del suo fabbisogno e quindi il 15-16% del fabbisogno complessivo di energia. Ma anche altri paesi hanno percentuali analoghe. E' chiaro che il venir meno subitaneo di tali forniture potrebbe essere un problema. Questa è la preoccupazione è questo è l'aspetto su cui si sta parlando. Non c'è alcuna divergenza sul fatto che le sanzioni debbano operare. Ma bisogna stare attenti a non creare situazioni in molti paesi che utilizzano il gas russo", ha concluso Franco.

