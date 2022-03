Guerra, "Ucraina vicinissima alla bomba nucleare". Paura nel mondo

L'Ucraina stava lavorando alla produzione di proprie armi nucleari da oltre 20 anni



Kiev era vicina alla costruzione di una bomba nucleare basata sul plutonio: lo ha riferito una "fonte informata" all'agenzia russa Interfax. Secondo tale fonte, l'Ucraina stava lavorando alla produzione di proprie armi nucleari da oltre 20 anni.



"Per piu' di due decenni, implementando programmi sia nel campo nucleare che in quello della missilistica, l'Ucraina si stava costantemente muovendo verso la formazione di tutte le condizioni necessarie per creare le proprie armi nucleari", ha detto la fonte a Interfax.