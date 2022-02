Guerra Ucraina/Chi è Vladimir Putin, lo "Zar" russo che fa tremare il mondo

Putin come Hitler e Stalin?

Vladimir Vladimirovic Putin il prossimo 7 ottobre compirà 70 anni. Da oltre venti è, di fatto, il nuovo Zar della Russia, nonché l'uomo che dopo l'invasione dell'Ucraina sta facendo tremare il mondo, terrorizzato dallo spettro di una possibile Terza Guerra Mondiale. La sua iniziativa militare ha spinto a diffuse proteste e a paragoni con Hitler e Stalin, anche se nel sondaggio di Affari Italiani i lettori si sono schierati in grande maggioranza con lui e non con la Nato. O, forse, si sono schierati soprattutto contro l'egemonia culturale, economica e militare degli Stati Uniti, alla quale siamo ormai assuefatti dai tempi della Guerra Fredda. E' proprio nella fase più difficile dei rapporti tra la vecchia Unione Sovietica e gli Stati Uniti che Putin, nipote del cuoco di Lenin e Stalin, si è formato, lavorando come alto funzionario del KGB dal 1975 al 1991.

Dal KGB al ruolo di delfino di Eltsin