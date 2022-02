Guerra Ucraina, Zelensky sfotte Draghi: “Cambierò agenda bellica per parlarci"

Guerra in Ucraina, assalto della Russia di Putin a Kiev: tutte le ultime notizie

"Oggi alle 10:30 alle entrate di Chernihiv, Hostomel e Melitopol ci sono stati pesanti combattimenti pesanti. La gente è morta. La prossima volta sposterò il calendario della guerra per parlare con Mario Draghi in un momento preciso". È il commento-sfottò del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, dopo che il presidente del Consiglio aveva riferito in Parlamento di non essere riuscito a sentirlo al telefono questa mattina. "Nel frattempo, l'Ucraina continua a combattere per la sua gente", conclude il tweet. L'irritazione da parte del presidente ucraino è legata anche al fatto che Italia, Francia e Germania abbiano scelto un approccio "graduale" alle sanzioni da imporre a Mosca.

Per Zelensky la risposta europea alla Russia è "troppo lenta". "Come vi difendete se siete così lenti nell'aiutare l'Ucraina?", ha scandito il presidente ucraino in un nuovo discorso. "Annullare i visti per i russi? Estromettere la Russia dallo Swift? L'isolamento totale della Russia? Richiamo degli ambasciatori? Embargo petrolifero? Oggi tutto deve essere sul tavolo. C'e una minaccia per tutti noi, per tutta l'Europa", ha aggiunto.

Poi l'invito a tutti gli europei con "esperienza di combattimento" di andare a lottare per l'Ucraina di fronte alla minaccia delle forze russe. "Se hai esperienza di combattimento in Europa e non vuoi vedere l'indecisione dei politici, puoi venire nel nostro Paese e unirti a noi nella difesa dell'Europa, dove e' piu' necessario ora".

