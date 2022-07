Guerra, vertice chiave a Istanbul sul grano. Controffensiva ucraina a Kherson

Guerra Russia Ucraina, si sbloccano i porti. La svolta diplomatica

La guerra in Ucraina continua senza sosta ormai da cinque mesi. Sul terreno non c'è tregua, i russi puntano a conquistare tutto il Donbass e potrebbero poi non fermarsi a quello. Intanto si registra la prima vera controffensiva di Kiev. "Puntiamo a liberare le città dell'Ucraina del sud attualmente occupate". Lo ha detto il ministro degli Esteri ucraino Dmitry Kuleba. L'esercito ucraino afferma di aver distrutto un deposito di munizioni russo nella città meridionale di Nova Kakhovka nella regione occupata di Kherson, uccidendo dozzine di soldati, in un attacco probabilmente condotto con missili Himars forniti dagli Stati Uniti. Funzionari nominati dalla Russia non hanno confermato il colpo al deposito di armi, ma hanno detto invece che i magazzini colpiti contenevano salnitro fertilizzante minerale e sono quindi esplosi.

Si smuove qualcosa, invece, sul fronte diplomatico. Delegazioni militari di Turchia, Russia e Ucraina si incontreranno oggi a Istanbul con una delegazione delle Nazioni Unite per discutere delle esportazioni in sicurezza del grano ucraino. Lo ha indicato il ministro della Difesa turco, Hulusi Akar. L'Ucraina e la Russia sono a "un passo" dal raggiungere un accordo sulla questione delle esportazioni di grano: lo ha dichiarato il ministro degli Esteri ucraino Dmitry Kuleba al quotidiano spagnolo El Pais, riportato dalla Tass. "L'Ucraina è pronta a esportare il suo grano sul mercato internazionale", ha detto, "siamo alla fase finale e ora tutto dipende dalla Russia". E ha aggiunto: "Se lo vogliono davvero, l'esportazione di grano inizierà presto".