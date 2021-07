Haiti nel caos dopo l'omicidio di Moise. Chiesto l'invio di soldati degli Usa

Il governo haitiano ha inviato una lettera all'amministrazione Biden chiedendo l'invio "urgente" di truppe per garantire la sicurezza nei porti e negli aeroporti dopo l'assassinio del presidente Jovenel Moise. La lettera è stata consegnata dall'ambasciatore negli Stati Uniti, Bocchit Edmond. Una lettera con una simile richiesta di invio di truppe è stata inviata all'ufficio dell'Onu ad Haiti, come ha confermato il vice portavoce del segretario generale. "L'invio di un qualsiasi tipo di forza è una decisione che spetta al Consiglio di Sicurezza", ha spiegato Haq al Miami Herald che ha ottenuto una copia della lettera, datata 7 luglio, in cui si indicano le aree prioritarie - porti, aeroporti, terminal petroliferi, edifici elettorali - alle quali dovrebbe essere garantita la protezione delle truppe internazionali. Il compito sarebbe di sostenere "le necessità urgenti del governo haitiano in materia di sicurezza".

HAITI: MOGLIE MOISE, 'MIO MARITO UCCISO DA MERCENARI DEI SUOI AVVERSARI'

"Sono viva, ma ho perso mio marito, Jovenel Moise è stato assassinato senza poter dire una parola". Queste le prime dichiarazioni di Martine Moise, rimasta ferita nell'assalto in cui mercoledì scorso è stato ucciso il marito, il presidente di Haiti. "I mercenari hanno assassinato il presidente, altri mercenari vogliono ammazzare il suo sogno e la sua visione del Paese", ha aggiunto Moise in un messaggio audio pubblicato sui social in cui accusa gli avversari politici del marito di essere i mandati dei mercenari che l'hanno assassinato. "I mercenari avevano il compito di assassinare il presidente e la sua famiglia per i suoi progetti per strade, acqua potabile, referendum ed elezioni", ha detto ancora la moglie del presidente che subito dopo l'attacco è stata trasferita in un ospedale di Miami.