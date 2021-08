Haiti, terremoto: 1300 morti, migliaia di feriti. E ora arriva anche l'uragano

Haiti, terremoto: 1300 morti, migliaia di feriti. E arriva anche l'uragano

Il terremoto che ha colpito Haiti ha fatto danni enormi e il conteggio è solo parziale. Una catastrofe senza fine in uno dei Paesi più poveri della Terra. E' salito ad almeno 1.297 morti il bilancio delle persone rimaste vittime sotto le macerie. La Protezione civile haitiana parla di diverse migliaia di feriti. La scossa, con epicentro a circa dodici chilometri dalla localita' Saint Louis du Sud, ha causato la distruzione di circa 3000 case, con danni ad altre cinquemila. Colpite, riportano i media locali, chiese, centri scolastici, uffici di polizia e ospedali. A distanza di otre 24 ore dal sisma, le citta' di Jeremie e Les Cayes continuano ad essere irraggiungibili a causa degli smottamenti.

La Protezione civile ha anche avvertito dei pericoli legati all'avvicinarsi dell'uragano "Grace", ed esortato la popolazione a prepararsi per "proteggere la vita e le pertinenze". La comunita' internazionale ha iniziato a far pervenire le sue offerte e iniziative di aiuto Stati Uniti hanno nominato l'amministratrice dello Usaid, Samantha Power, come coordinatrice dell'aiuto ad Haiti.