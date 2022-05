"Ho fatto nascere io i figli di Putin". Spunta la ginecologa di Alina Kabaeva

Guerra Russia Ucraina, l'amica ginecologa di Putin e la clinica dei Vip

Mentre la guerra in Ucraina continua senza sosta e con sempre più attacchi da parte dei russi in diverse città del Paese, compresa Leopoli al confine con l'Europa, emerge un fatto inedito sulla vita privata di Putin. Il presidente russo ha da tempo un'amante, la ex ginnasta russa Alina Kabaeva, madre di tre figli. Da tempo si vocifera del fatto che il padre di due di questi bambini sia proprio Vladimir Putin. Adesso - si legge su Repubblica - sembra esserci anche la conferma. Come ha scritto prima il portale Ticinonline e il 30 aprile il settimanale Le Matin Dimanche, la Kabaeva nel 2015 ha partorito un figlio a Sorengo, nella clinica Sant’Anna, il cui padre risulta essere Putin. Proprio in quella che è considerata la clinica dei Vip, dove è nata tra l’altro anche Michelle Hunziker e dove Barbara Berlusconi ha messo al mondo i suoi tre figli.

Proprio alla clinica Sant'Anna si è scoperto - prosegue Repubblica - che lavorava anche una ginecologa amica di Putin. Un rapporto che sarebbe rimasto nel tempo tanto che, quando il leader del Cremlino ha avuto bisogno, la ginecologa gli ha aperto le porte della clinica. Sempre a Sorengo, inoltre, prima di partorire, Alina Kabaeva avrebbe soggiornato al Principe Leopoldo, il più chic albergo di Lugano, che oltre a servizi extra-lusso, offre ai propri ospiti tranquillità e protezione da sguardi indiscreti. Nel 2019 Alina Kabaeva sarebbe rimasta nuovamente incinta di Putin, ma per volere di quest’ultimo ha partorito a Mosca. Sempre assistita, durante la gravidanza, dalla ginecologa di San Pietroburgo, presente al momento in cui ha partorito un secondo bambino.

Leggi anche: