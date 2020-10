Hong Kong, 60 arresti per manifestazione illegale nell’anniversario della RPC

Sono state arrestate almeno 60 persone per manifestazione "illegale" a Hong Kong, 46 uomini e 16 donne. lo ha reso noto la polizia. Le autorità della città avevano vietato una marcia indetta per oggi dalla sigla pro-democrazia Civil Human Rights Front per il rilascio di dodici attivisti pro-democrazia che avevano tentato di raggiungere Taiwan via mare ed erano stati fermati dalle autorità cinesi con l’accusa di essere entrati illegalmente in acque cinesi.

Oggi 1 ottobre cade l'anniversario della fondazione della Repubblica Popolare Cinese e, per prevenire manifestazioni, sull’isola di Hong Kong, e a Causeway Bay, punto di partenza della marcia indetta e vietata, sono stati schierati migliaia di agenti, molti in assetto anti-sommossa.

La polizia aveva in precedenza avvertito i manifestanti a disperdersi e, successivamente, che il raduno poteva violare la controversa legge sulla sicurezza nazionale nella città, imposta da Pechino a fine giugno scorso, dopo che un gruppo di loro aveva intonato “Glory to Hong Kong”, inno delle proteste pro-democrazia.