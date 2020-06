Hong Kong ora è Cina: ok alla legge sicurezza nazionale. Demosisto si scioglie

Hong Kong: la Cina approva la legge sulla sicurezza nazionale

Il Comitato Permanente dell’Assemblea Nazionale del Popolo, il vertice dell’organo legislativo del parlamento cinese, ha approvato la controversa legge sulla sicurezza nazionale a Hong Kong nell’ultimo giorno dell’attuale sessione di lavori. Lo riferiscono i media di Hong Kong citando fonti, mentre la notizia non compare ancora sui media cinesi. Secondo quanto scrive il South China Morning Post, i dettagli della nuova legge dovrebbero essere pubblicati nelle prossime ore.

Hong Kong: Pechino, legge tutela ordine costituzionale

La nuova legge sulla sicurezza nazionale a Hong Kong giunge a compimento degli sforzi "risoluti ed efficaci" di Pechino per "salvaguardare la sicurezza nazionale e l'ordine costituzionale" nell'ex colonia britannica e portera' il modello "un Paese, due sistemi", con cui Pechino definisce il suo rapporto con Hong Kong, a "indirizzarsi nella giusta direzione". Lo ha dichiarato il presidente dell'Assemblea Nazionale del Popolo, Li Zhangshu, citato dall'agenzia Xinhua. Li ha parlato all'incontro conclusivo della sessione di lavori del Comitato Permanente dell'Anp, il vertice dell'organo legislativo cinese, che ha approvato oggi all'unanimita' la controversa legge, gia' bersaglio di molte critiche a livello internazionale.

Hong Kong: Lam ringrazia Cina, legge riportera' stabilita'

La leader di Hong Kong, Carrier Lam, ringrazia "di cuore" Pechino per l'approvazione della legge sulla sicurezza nazionale nell'ex colonia britannica. Salvaguardare la sicurezza e' un "dovere costituzionale" della regione amministrativa speciale cinese, si legge in un messaggio diffuso dalla sua amministrazione, e Hong Kong "da' il benvenuto" alla nuova legge. "Sono fiduciosa che dopo l'attuazione della legge sulla sicurezza nazionale, l'instabilita' sociale che ha turbato la gente di Hong Kong per quasi un anno sara' allentata e la stabilita' sara' ripristinata", conclude Lam, "rendendo percio' possibile a Hong Kong di ricominciare daccapo, concentrarsi sullo sviluppo economico e sul miglioramento della qualita' della vita".

Hong Kong: con legge sicurezza Demosisto annuncia scioglimento

Il movimento pro-democrazia di Hong Kong, Demosisto, ha annunciato il proprio scioglimento dopo l'approvazione della legge sulla sicurezza nazionale nell'ex colonia britannica da parte di Pechino e poche ore dopo le dimissioni dei suoi vertici, tra cui l'attivista Joshua Wong. "Dopo molte discussioni interne - si legge in tweet - abbiamo deciso di scioglierci e cessare l'attivita' come gruppo, date le circostanze".

Wong: “La città diventerà uno stato di polizia segreta”

Questa legge "segna la fine della Hong Kong che il mondo conosceva. Con poteri spazzati via e una legge indefinita, la città diventerà uno stato di polizia segreta", ha commentato su Twitter Joshua Wong. L'attivista del gruppo per la democrazia a Hong Kong "Demosisto", poche ore dopo il voto del Parlamento cinese, ha annunciato le sue dimissioni dal partito nel mirino per le campagne pro suffragio universale e la richiesta di sanzioni contro gli abusi della Cina sui diritti, insieme a figure di primo piano come Nathan Law, Jeffrey Ngo e Agnes Chow.