I prodotti italiani arrivano sulla piattaforma cinese JD.com

Sulla piattaforma cinese di e-commerce JD.com arriva il padiglione dell'Italia

L’Ufficio ICE di Pechino e la società Wise Partners di Shanghai hanno firmato un accordo in base al quale l’Italia avrà un suo padiglione virtuale sulla popolare piattaforma cinese di e-commerce JD.com. Alle imprese italiane sarà offerta a condizioni agevolate la possibilità di esporre e vendere i propri prodotti raggiungendo direttamente oltre 400 milioni di consumatori cinesi che impiegano JD per i loro acquisti. E' già in programmazione inoltre un piano di marketing interamente dedicato al made in Italy per far conoscere e rendere popolare il padiglione tra gli utenti.

Il governo cinese punta sul rilancio dei consumi interni per la ripresa post-emergenza covid

«È un progetto ambizioso – ha commentato l’Ambasciatore d’Italia in Cina Luca Ferrari – in cui crediamo molto. Il governo cinese punta forte sul rilancio dei consumi interni per sostenere la ripresa dopo l’emergenza Covid-19 e dobbiamo approfittarne. L’e-commerce è la chiave che apre nuovi spazi e opportunità per le nostre imprese sul mercato cinese. Questa iniziativa di ICE Pechino si muove in questa lungimirante direzione, coniugando innovazione e concretezza».