Il principe Harry visita re Carlo ma va a dormire in hotel: ecco perché

Re Carlo III ha il cancro e Harry si reca a Londra: ecco la decisione di William

Re Carlo III continua la terapia contro il cancro, mentre il figlio maggiore William, erede della corona britannica, riprende le sue funzioni dopo l'operazione addominale della moglie Kate.

William parteciperà a una cerimonia di investitura al Castello di Windsor e nel pomeriggio a un gala di beneficenza a Londra a favore della London Air Ambulance, ha annunciato una fonte ufficiale. Kate è stata ricoverata in ospedale il 16 gennaio per sottoporsi a un intervento chirurgico addominale e da allora il Principe di Galles ha messo da parte tutti gli obblighi che segnavano la sua agenda per stare al fianco della moglie.

William sarà al centro della scena mentre suo padre e sua moglie saranno in convalescenza, il primo a tempo indeterminato mentre si sottoporrà a cure contro il cancro, e la seconda almeno fino al 31 marzo, come annunciato dai medici. Nel periodo in cui il principe ereditario è rimasto accanto alla moglie, è stata la regina Camilla a rappresentare in pubblico la monarchia.

Il ritorno di William ai suoi doveri reali coincide con l'arrivo nel Regno Unito del fratello minore, il principe Harry, che ha viaggiato dagli Stati Uniti, dove vive con la moglie Meghan Markle e i loro due figli, per far visita al padre.

Harry, che vive da 4 anni in California con la famiglia mantiene rapporti tesi con il fratello e il padre, tuttavia, non appena è atterrato a Londra da Los Angeles è andato a visitare il re. Padre e figlio, ha riferito il Daily Mail, si sono incontrati per 45 minuti nella residenza londinese di Clarence House, e ora il pubblico britannico si chiede se anche i due fratelli si incontreranno.

"Fonti vicine al principe William hanno chiarito che non ci sarà alcuni incontro: i due non si parlano da più di un anno e William non è disposto ad aprire la porta a suo fratello", ha osservato il quotidiano The Times. Sempre secondo il Daily Mail, Harry "avrebbe accettato volentieri un ricongiungimento con William, ma ha trascorso la notte in un hotel di Londra.