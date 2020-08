India, incidente aereo nel Kerala: 191 le persone a bordo, almeno 14 i morti

E' di almeno 14 morti e 15 feriti gravi il bilancio dell'incidente aereo nel Kerala, come riporta la polizia indiana. Un aereo della Air India Express con 190 persone a bordo proveniente da Dubai è uscito fuori pista all'aeroporto Calicut, in Kerala, nel sud dell'India. I soccorritori sono al lavoro. Le prime immagini diffuse dai media mostrano l'aereo spezzato in due. L'incidente è avvenuto mentre nella zona cadeva una fitta pioggia.