Iran, arresti per l'attentato di Kerman. Tra le 89 vittime 10 erano bambini

Iran, annunciati i primi arresti per l'attentato di Kerman

"Alcune persone coinvolte" nel doppio attentato di Kerman "sono state arrestate", ha annunciato il ministro dell'Interno iraniano, Ahmad Vahidi, senza fornire dettagli in proposito. I servizi d'intelligence sono stati capaci di "trovare buone tracce", ha aggiunto Vahidi, citato dall'agenzia Irna. Nel frattempo è salito a 89 morti il bilancio vittime del duplice attentato compiuto mercoledì 3 gennaio nei pressi del cimitero di Kerman, nel sud-est dell'Iran, e rivendicato dall'Isis. I feriti sono circa 280.

Il ministro dell'Interno ha sottolineato che tra gli 89 uccisi nell'attacco, rivendicato ieri dall'Isis, ci sono 54 donne e 10 bambini sotto i 10 anni di età.

L'evento rappresenta il più grave attentato terroristico mai verificatosi in Iran. Le esplosioni avvenute a Kerman presso il cimitero in cui è sepolto il generale Qasem Soleimani, comandante della divisione al-Quds dei pasdaran iraniani, sono avvenute con un intervallo di 20 minuti tra loro e utilizzando una tecnica già adoperata da diverse milizie e organizzazioni terroristiche in passato. Giungono in un momento di grande tensione nella regione del Medio Oriente vista la situazione critica tra Hamas e Israele nella Striscia di Gaza che minaccia anche di coinvolgere direttamente gli alleati dell'Iran, accentuando ulteriormente la complessa crisi in corso.