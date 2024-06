Islanda, imprenditrice sbarca in politica: chi è la premier Halla Tomasdottir

L’imprenditrice Halla Tómasdóttir sarà la prossima presidente dell’Islanda

Halla Tomasdottir ha vinto le elezioni presidenziali in Islanda, imponendosi in un affollato campo in cui le altre due principali sfidanti erano anche donne. La 55enne imprenditrice ha ottenuto il 34,3%, contro il 25.2% dell'ex premier Katrin Jakobsdottir e il 15,5% di Halla Hrund Logadottir.

Secondo i dati preliminari, la partecipazione è stata del 64,8%, la più alta in un'elezione presidenziale dal 1996. Quando si sono resi noti i primi risultati, ancora all'alba, l'ambientalista Jakobsdottir, che si è dimessa dalla carica di primo ministro in aprile per candidarsi alla presidenza, ha ammesso la sconfitta e ha augurato buona fortuna a Tomasdottir. In Islanda il ruolo del presidente è eminentemente cerimoniale, anche se ha il potere di porre il veto sulle leggi e di indire un referendum in determinate situazioni.

Durante la campagna, Tomasdottir ha espresso la sua intenzione che l'Islanda diventi un "modello di soluzioni sostenibili ed ecologiche" e ha sostenuto "l'uguaglianza per tutti e un contratto sociale basato sulla giustizia, la pace e l'inclusione".

Tomasdottir guida il collettivo globale di imprenditori The B Team, con l'obiettivo dichiarato di creare nuove forme di leadership aziendale e cambiare le pratiche commerciali per una società migliore. L'imprenditrice 56enne diventerà la seconda donna presidente dell'Islanda dopo Vigdis Finnbogadottir, in carica dal 1980 al 1996.

A queste elezioni si presentavano 12 candidati in totale, tra cui Hrund Logadottir, presidente dell'Agenzia nazionale per l'energia, il comico ed ex sindaco di Reykjavi'k Jon Gnarr e il politologo Baldur Thorhallsson.

La nuova presidente succederà il primo agosto prossimo al Gudni Th Johannesson che non si è ricandidato dopo due mandati.