Israele, accuse di genocidio dalla Corte dell'Aja: "Prevenire atti scellerati"

La Corte internazionale di giustizia ad Israele: "Si eviti il genocidio a Gaza"

La Corte internazionale di giustizia dell'Aja ritiene che vi sia sufficiente urgenza per ordinare misure provvisorie contro Israele.

Lo ha affermato la giudice Joan Donoghue ordinando a Israele di "prendere tutte le misure per prevenire qualunque atto di genocidio a Gaza". La Corte non ha deciso per un cessate il fuoco a Gaza, contrariamente alle richieste del Sudafrica. Lo hanno sottolineato i media israeliani.

Donoghue ha citato il coordinatore dei soccorsi d'emergenza delle Nazioni Unite Martin Griffiths che ha affermato che "Gaza è diventata un luogo di morte e disperazione". Il giudice ha affermato che a Gaza sono state sfollate 1,7 milioni di persone e che l'enclave è diventata "inabitabile" ma osserva, tuttavia, che i numeri provenienti da Gaza non possono essere verificati in modo indipendente. Secondo Save The Children, "almeno 11.500 bambini sarebbero stati uccisi a Gaza dal 7 ottobre". Le autorità sanitarie palestinesi parlano in tutto di oltre 26mila vittime civili.

La Corte di Giustizia dell'Aia, che ha ordinato a Israele di adottare misure per prevenire atti di genocidio nella Striscia di Gaza, gli ha anche ordinato di riferire sulla questione dinanzi al tribunale, entro un mese.

Il ministro della sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben Gvir, secondo la Radio di Israele, ha definito la Corte dell'Aja "antisemita", affermando che le sue decisioni "dimostrano ciò che era noto da tempo: il tribunale non cerca la giustizia ma solo di perseguitare il popolo ebraico".

Su X ha scritto: 'Aja del cavolo'. Il commento del ministro non ha tenuto conto dell'ordine del premier Benyamin Netanyahu di non commentare le decisioni "in attesa di una posizione ufficiale di Israele".