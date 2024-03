Jorit e il selfie con Putin: "Voglio dimostrare agli italiani che sei reale"

Russia, il siparietto Jorit-Putin a Sochi: "La Propaganda dice cose strane..."

Dopo la studentessa italiana che ama la Russia tocca a Jorit, il celebre street artist napoletano, dialogare con il presidente russo Vladimir Putin. L'artista era tra gli oltre 20mila partecipanti al Forum Internazionale della Gioventù a Sochi, in Russia, provenienti da 190 Paesi, a un certo punto, dagli spalti, prende la parola proprio lui, Jorit, lo street artist napoletano di 33 anni, all'anagrafe Ciro Cerullo, noto al mondo per i suoi ritratti murali della serie Human Tribe.

"Se possibile, posso farmi una foto con lei per dimostrare in Italia che lei è reale. Perché la propaganda dice cose strane?", chiede con piglio spacciato. E il numero uno del Cremlino non si scompone affatto e accetta: "Certo, non mi darai un pizzicotto per assicurarti che io sia reale?". Così l'artista raggiunge il presidente sul palco per la stretta di mano e la foto di rito.