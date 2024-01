Kate Middleton, intervento all'addome. Spunta l'ipotesi di isterectomia

Kate Middleton in ospedale: l'ipotesi di isterectomia dopo l'intervento all'addome

La notizia dell’intervento di Kate Middleton e di quello programmato per Re Carlo hanno gettato nello sconforto gli inglesi, preoccupati per le condizioni di salute dei reali. Kate è stata ricoverata in ospedale per intervento chirurgico all’addome, non meglio precisato. Kensington Palace definisce l'operazione alla London Clinic, il più grande ospedale privato di Londra dove la principessa del Galles si trova ricoverata da due giorni, come "pianificata” ed è riuscita "con successo". Ma molti esperti reali, come riporta il Giornale, insistono sul fatto che le condizioni di salute della principessa potrebbero essere “serie” e parlano addirittura di calcoli e "isterectomia".

La nota chiarisce che il decorso post operatorio e il periodo di convalescenza non saranno affatto brevi: “L’intervento è riuscito con successo, ma si ritiene che la principessa rimarrà in ospedale per dieci o quattordici giorni, prima di tornare a casa per continuare la convalescenza. Su consiglio medico è improbabile che ritorni ai pubblici doveri fino a dopo Pasqua”.

Proprio questi ultimi dettagli hanno scatenato i timori dell’opinione pubblica britannica e non solo. La principessa, però, ha chiesto il rispetto della privacy sulla causa dell’intervento. Questo, pur essendo un legittimo desiderio, non ha fatto che alimentare i sospetti. Le fonti reali assicurano al Times che “sta bene” e si starebbe riprendendo, ma la Bbc avverte: “Il problema di Kate è serio”.

Il principe William ha rallentato i suoi impegni per stare accanto alla moglie. Sarebbe rimasto due giorni al suo capezzale, nella London Clinic presidiata dagli agenti di sicurezza. Stando alle indiscrezioni, però, i figli della coppia non potranno far visita alla madre: “È improbabile che la principessa Charlotte, il principe George e il principe Louis vedano la madre durante il ricovero, perché non sono permesse visite di bambini”, ha riportato il Mirror.