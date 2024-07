Kiev-Nato, accordo irreversibile. Tajani: Nessuno vuole uscire dall'Alleanza

Nato, Tajani lancia la candidatura italiano per l'inviato a sud. E su Salvini: "Armi a Kiev? Siamo parte integrante della Nato"



Gli alleati della Nato hanno concordato sul termine "irreversibile" per definire il percorso dell'Ucraina verso l'adesione al patto. Lo riferiscono fonti diplomatiche alla stampa al media center.

Nel frattempo, il ministro degli esteri Antonio Tajani lancia la candidatura italiana per l'inviato Nato sul fronte sud dell'Alleanza, definita una "priorita'" per il nostro Paese. "Ci sono anche degli eccellenti candidati italiani. Credo che proprio per la conoscenza che l'Italia ha di tutta l'area mediterranea, a partire dai Balcani all'Africa e al Medio Oriente ma anche l'area del Golfo. Possiamo mettere a disposizione dell'Alleanza Atlantica nomi di alto livello con conoscenza sia della Nato sia della realtà del fianco Sud", ha detto Tajani parlando con la stampa italiana a margine del summit Nato di Washington.

"Noi siamo parte integrante della Nato. Nessuno ha mai detto che dobbiamo uscirne. Il nostro impegno è quello di procedere verso l'obiettivo del 2%, un obiettivo che non si può raggiungere immediatamente. Ma bisogna tenere conto anche che l'Italia è il secondo Paese che offre donne e uomini in uniforme in tutte le missioni di pace della Nato e che siamo arrivati all'1,6%. Intendiamo procedere, per noi la Nato è un punto fondamentale della nostra politica estera, come la presenza nell'Unione europea", aggiunge Tajani rispondendo ad una domanda se la posizione di Salvini su Kiev non sia un problema.