L'Europa si compatta e sfida Mosca: Von der Leyen-Macron in Cina ad aprile

Macron chiede rinforzi: Von der Leyen volerà con lui in Cina

È ufficiale: la presidente Von der Leyen accompagnerà il Presidente francese nella visita già programmata in Cina per inizio aprile. Il grande annuncio arriva ufficialmente dallo stesso Macron in conferenza stampa dopo il Consiglio europeo.

Come ha chiarito lui stesso, la presidente della Commissione Ue lo affiancherà nel dialogo con Xi Jin Ping così da risultare più compatti e coesi nel rappresentare le posizioni europee all’interno del conflitto tra Russia e Ucraina.

L’arrivo di Ursula von der Leyen in Cina era già fissato per giovedì prossimo. “Terrà un discorso all'Istituto Mercator per gli studi cinesi e all'European policy center sulle relazioni Ue-Cina”, ha annunciato Eric Mamer, portavoce della Commissione europea. Anche il tweet conferma il ritorno della presidente nella Repubblica popolare la settimana seguente, congiuntamente con Macron.

Del resto, dopo gli ultimi accordi stretti in Russia tra Xi Jin Ping e Putin è cresciuta l’allerta sui prossimi sviluppi delle alleanze strategiche nel conflitto. Da un lato gli Usa, che mettono in guardia la Cina sul rischio di allargamento mondiale del conflitto nel caso decidesse di rimpinguare gli armamenti russi. Dall’altro invece la Cina rassicura tutti dichiarando che “la cooperazione sino-russa è un’onesta amicizia tra gentiluomini” come ha precisato la portavoce del ministero degli Esteri cinese Mao Ning.

Tra questi fuochi potenzialmente pronti a esplodere, c’è l’Europa, che lascia tutti con il fiato sospeso in attesa delle prossime trattative diplomatiche.