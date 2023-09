L'uragano Hilary devasta il Nevada. Il "Burning Man" sospeso, fuga nel fango

Nevada, interrotto il "Burning Man" per l'uragano. In 73mila in fuga tra il fango

Il celebre festival "Burning Man" in Nevada ha avuto un ospite a sorpresa ma piuttosto sgradito, l'uragano Hilary si è abbattuto nell'intera area generando una tempesta di fango e un fuggi fuggi generale. L'evento di arte e musica che ogni anno richiama decine di migliaia di appassionati da tutto il mondo è stato interrotto a causa delle piogge torrenziali. Ai 73 mila partecipanti di questa edizione è stato ordinato di mettersi al riparo. A quelli che erano dati in arrivo per il weekend e' stato chiesto di fare inversione di marcia e tornare a casa. "Le piogge delle ultime ventiquattr'ore - hanno dichiarato le autorità federali - richiedono il blocco completo di ogni passaggio di veicoli lungo la spiaggia. Altra pioggia è attesa nelle prossime ore".