La giovane deputata ucraina Lesia Vasylenko e la guerra raccontata via social

Dure accuse a Putin e Lukashenko

Lesia Vasylenko, giovane e bellissima deputata ucraina, continua a raccontare al mondo gli orrori della guerra. Dopo aver denunciato il lancio di giocattoli esplosivi da parte degli occupanti russi, nell’evidente intento di colpire con l’inganno anche i bambini, oggi tramite i suoi profili social aggiorna così la situazione: “Quattro sirene suonano simultaneamente. Kherson è sotto attacco e Volnovakha rasa al suolo. Fermate questa follia. #StopPutin”. Inoltre, Vasylenko scrive: “La Bielorussia invia truppe che attraversano il confine ucraino passando da Chernihiv. Ora l’interesse della Russia nei confronti di Lukashenko appare assolutamente chiaro. Popolo della Bielorussia, la vostra nazione ormai è una rampa di lancio militare”.

L'ultimo messaggio di un soldato russo alla madre

Vasylenko ha inoltre trascritto l’ultimo messaggio inviato dal telefono di un soldato russo alla madre, prima di morire. Un testo drammatico, che era già stato letto dall’ambasciatore ucraino all’Onu, Sergiy Kyslytsya, durante la riunione speciale di emergenza dell’Assemblea generale per parlare della guerra: “Mamma, non sono più in Crimea. Non stiamo facendo un’esercitazione. Qui c’è una guerra vera in corso.Ho paura. Stiamo bombardando tutte le città insieme, prendiamo di mira anche i civili. Ci è stato detto che ci avrebbero accolto e invece stanno cadendo sotto i nostri veicoli blindati, si gettano sotto le ruote per non farci passare. Ci chiamano fascisti. Mamma è così difficile”.

