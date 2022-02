Ucraina, Anna Safroncik disperata: "Mio padre è a Kiev sotto le bombe"

Il padre di Anna Safroncik è bloccato a Kiev

Anna Safroncik, bellissima attrice ucraina che da tempo vive in Italia, racconta la sua vicenda familiare. Il padre è bloccato a Kiev e sta cercando di sottrarsi all’attacco dei russi: “Sento mio padre ogni ora per sapere come va. Siamo molto angosciati e nessuno dorme. Mi racconta che si sentono bombe, spari, le famiglie sono dentro casa. Vorremmo portare via i nostri cari da Kiev, ma al momento è impossibile. Vige la legge marziale, ma soprattutto qualunque uomo venga fermato per strada su territorio ucraino viene arruolato. Mi ha fatto sapere una mia amica che il marito è stato fermato mentre stava per raggiungerla. Gli hanno dato un minuto per salutarla al telefono e cambiarsi per partire”, ha raccontato Anna Safroncik su Instagram, social che solitamente utilizza per pubblicare immagini che la ritraggono in tutto il suo splendore (le vedete nella nostra gallery).

"Hanno colpito un piccolo centro sanitario per bambini"

In questi giorni, purtroppo, il clima è molto diverso: “In queste giornate di angoscia per la mia famiglia che cerca di scappare dalla guerra e il mio popolo stremato e spaventato, vorrei ringraziare tutti, ma proprio tutti per il vostro supporto e la solidarietà. Mai avrei pensato che i miei incubi di quando ero bambina, ricordando Chernobyl, la caduta del comunismo e la perestroika, la fuga verso l’Italia, si sarebbero ripresentati, così inaspettatamente in larga scala e in modo così violento. Prego per la mia famiglia, prego per la mia gente, prego per la mia povera meravigliosa bellissima città, prego per tutti noi… Pregare per la pace non è più una banalità!”. Nella manifestazione svoltasi ieri ad Arezzo, Anna ha raccontato anche: “Questa mattina a Kiev hanno bombardato a pochi metri da casa del mio ex marito, papà di mia figlia Anna. Hanno colpito un piccolo centro sanitario per bambini. Un bimbo è morto. Sono sconvolta per quello che sta accadendo al mio Paese”.

Chi è Anna Safroncik

Nata il 4 gennaio 1981 a Kiev, è figlia della ballerina e insegnante di danza Lilija Čapkis e del tenore Javhenij Safroncik. A soli 4 anni ha debuttato nella recitazione con “Fiaba dello Zar Saltan” mentre a 7 si è iscritta all’Accademia Nazionale dello Spettacolo di Kiev, affiancando alla recitazione anche il ballo e il canto. Nel 1993 si è trasferita ad Arezzo con la madre. Eletta Miss Toscana nel 1998, è poi arrivata ottava a Miss Italia. Nel 2000, ha debuttato al cinema con “C’era un cinese in coma" di Carlo Verdone e l’anno successivo è passato alla tv, dove ha partecipato a “Don Matteo”, “Vento di Ponente” e “Carabinieri”. Il suo più grande successo è però stato la soap “Centovetrine”, nel quale ha interpretato la perfida Anna Baldi dal 2004 al 2007.

