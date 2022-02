Ucraina, "Putin ha perso la testa? Non si sa", rischio Guerra Mondiale

Ucraina, Farage: "Se dai fastidio a un orso (l'orso è il simbolo della Russia, ndr) con un bastone, quello reagisce in modo molto forte e violento"



"L'Occidente, gli Stati Uniti d'America e la Nato hanno commesso un enorme errore negli ultimi trent'anni con la loro espansione verso est. D'altronde, se dai fastidio a un orso (l'orso è il simbolo della Russia, ndr) con un bastone, quello reagisce in modo molto forte e violento". Lo afferma ad Affaritaliani.it il padre della Brexit Nigel Farage, che prima di lasciare la politica ha guidato per anni la battaglia per portare il Regno Unito fuori dall'Unione europea, intervistato sul conflitto in Ucraina e sull'invasione da parte di Mosca.

"Detto ciò, il comportamento del presidente Vladimir Putin è profondamente sbagliato. Ha commesso un grave errore a invadere l'Ucraina e non ci sono scuse", precisa Farage. "A questo punto l'Alleanza Atlantica deve resta compatta e decisa e mettere in chiaro in modo inequivocabile, in modo che lo capiscano bene anche al Cremlino, che se Putin dovesse invadere la Polonia o l'Estonia ci sarà una reazione militare da parte di tutti i Paesi che aderiscono alla Nato".

"Ciò che sta accadendo in Ucraina è sicuramente qualcosa di orribile e l'intento di Mosca è probabilmente quello di far nascere a Kiev un governo filo-russo, qualcosa di inaccettabile che smentisce le promesse dello stesso Putin", spiega il leader della Brexit. "Al momento non penso che sia il pericolo di un conflitto in tutta Europa e della Terza Guerra Mondiale, a meno che Putin non abbia perso completamente la ragione, e la testa (e non possiamo saperlo), e decida di attaccare anche un Paese della Nato. In quel caso il conflitto si allargherebbe senza alcun dubbio". Infine le sanzioni economiche varate da Usa, Regno Unito e Unione europea. Su questo punto Farage ha pochi dubbi: "Il problema è che sono un boomerang. Gli europei, e in particolare gli italiani, pagheranno bollette di luce e gas molto, molto salate", conclude.

Leggi anche:

Draghi: "esercito russo controlla Chernobyl, immagini ci riportano a giorni più bui della storia"

Guerra in Ucraina, c'è anche la paura del nucleare: i russi vicino a Chernobyl

Lavrov, braccio destro di Putin, e Di Maio: dalla stima alla sfida aperta

Ucraina, Zelensky: il Beppe Grillo di Kiev.Da star tv a vittima dell'invasione

Chi è Vladimir Putin, l'ex KGB che fa temere la Terza Guerra Mondiale