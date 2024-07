La Lega pacifista provoca irritazione a Palazzo Chigi. Meloni pensa alle urne

Armi a Kiev, su Affaritaliani.it scoppia il caso Ucraina. Rischio implosione del Cdx. Meloni pensa alle elezioni

Tanto tuonò che piovve. Proprio mentre Giorgia Meloni è a Washington per il vertice Nato e, insieme agli alleati, decide di incrementare gli aiuti militari all'Ucraina, dalla Lega arriva una raffica di no, di distingue e di palesi prese di distanza. Andrea Crippa, vice-segretario, Roberto Vannacci, vice-presidente del gruppo Patrioti al Parlamento europeo, Massimiliano Romeo - capogruppo al Senato - (tutti su Affaritaliani.it) ad affermare che la linea dell'Alleanza atlantica, e quindi di Meloni, è sbagliata. Che serve un dialogo con la Russia per evitare un'escalation militare lodando addirittura la missione a Mosca di Orban contestata a Bruxelles.

Con Antonio Tajani, Ppe, allineatissimo sulle posizioni atlantiche, si apre nella maggioranza una crepa enorme. Un 'bomba' potenzialmente devastante per la maggioranza di Centrodestra. Non bastavano le divisioni sul posizionamento in Europa, ora scoppia anche la grana Ucraina. Matteo Salvini per ora non parla ma manda avanti i suoi e sono cannonate contro la Nato e indirettamente contro Palazzo Chigi.

Fonti di Fratelli d'Italia parlano di grande nervosismo nell'entourage della presidente del Consiglio per le parole dei leghisti ad Affaritaliani.it. Tanto che qualcuno comincia a parlare di posizioni "troppo distanti" e "quasi inconciliabili". Quando arriverà in Aula il tema la maggioranza rischia di spaccarsi e il governo corre il serio pericolo di implodere proprio sulla politica estera e sul sostegno all'Ucraina di Zelensky. Le parole del Carroccio indeboliscono Meloni agli occhi degli alleati, sottolineano del Pd, e tutto ora potrebbe accadere. Fino alla rottura della stessa maggioranza con la premier tentata dal ritorno alle urne solo con Forza Italia, magari con Renzi e Calenda (atlantisti senza se e senza ma) e mollando la Lega pacifista di Crippa, Vannacci e Romeo.