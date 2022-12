La sindaca di Parigi a quello di Kiev in guerra: "Vi servono piste ciclabili"

La sindaca di Parigi e la "priorità" per Kiev: servono più biciclette

L'Ucraina continua ad essere sotto attacco dai russi. La guerra è entrata ormai nel decimo mese, quasi un anno di bombardamenti continui e città rase al suolo. In questo contesto drammatico, fa molto riflettere il confronto che la sindaca di Parigi Anne Hidalgo ha avuto con quello di Kiev, Viatly Klitsckho. Il primo cittadino della capitale francese, durante il Kyiv Investment Forum – incontro tra il sindaco di Kiev e i sindaci delle principali città europee organizzato a Bruxelles per realizzare un piano di ricostruzione – ha tirato fuori un incredibile elogio delle piste ciclabili.

Alla Hidalgo serviva citarle per rivolgersi così a Vitaly Klitschko, sindaco di Kiev: “Devi avere un piano se vuoi ricostruire la tua città: trasformare le infrastrutture urbane, e passare dalle auto alle biciclette, è molto interessante". Questo è quanto si è sentito dire il sindaco di una città devastata dai bombardamenti russi e senza luce e acqua nelle case. Per la sindaca di Parigi la priorità sono le biciclette. I suoi consigli non sono sfuggiti ai parigini, Hidalgo sui social è diventata il bersaglio di feroci critiche e in molti hanno espresso il loro disappunto. "Provo disagio, - ha scritto un utente su Twitter - ha proposto davvero di aumentare il numero di biciclette ad un sindaco in guerra".