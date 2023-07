La Wagner mette Prighozin in mutande: la prima foto dopo la rivolta in Russia

Russia: spunta la prima foto del capo della Wagner Prighozin in mutande. Ecco dove si trova

Dove si trova Evgenij Prigozhin? Una domanda a cui, forse, ora è possibile dare una risposta. Almeno dopo la pubblicazione di una foto che lo ritrae dentro a una tenda da campo ad Asipovichy in Bielorussia, seduto su una branda, in mutande e una maglietta color khaki, il braccio destro alzato in segno di saluto. L'immagine, pubblicata da un canale “Zeta” su Telegram, potrebbe essere il primo scatto del capo della Wagner dopo il fallito ammutinamento dello scorso 24 e 25 giugno.

Non è chiaro dove e quando la foto sia stata scattata, ma secondo il gruppo di combattenti della Russia l'immagine, "a cura del ministero della Difesa bielorusso", è stata scattata nel campo della Wagner in Bielorussia. "È apparsa una foto di Yevgeny Prigozhin nel campo. Il campo Wagner sul territorio bielorusso a cura del ministero della Difesa bielorusso. Fonti bielorusse hanno confermato oggi l'inizio del dispiegamento della Wagner in Bielorussia”, il messaggio.

Le prime analisi sull'immagine hanno collocato lo scatto nella giornata del 12 giugno. Poi, però, il file è stato 'sezionato' dal gruppo di monitoraggio bielorusso Belarusian Gayun che ha spostato la data al 12 luglio, quindi a pochi giorni fa. Secondo la ricostruzione, Prigozhin avrebbe trascorso la notte nel campo militare allestito dalla Wagner nell'area di Osipovichi, in Bielorussia. L'ipotesi sarebbe coerente con le informazioni che segnalano l'atterraggio dell'aereo di Prigozhin in Bielorussia nella giornata dell'11 luglio nella base di Machulishchi e il successivo decollo di 2 elicotteri dalla stessa area militare. Il 12 luglio gli elicotteri sarebbero tornati alla base bielorussia e successivamente l'aereo di Prigozhin sarebbe decollato per San Pietroburgo, in Russia. L'ipotesi più accreditata è che Prigozhin abbia passato una notte nel campo della Wagner per un'ispezione e un collaudo prima di tornare in Russia, dove pare libero di potersi muovere senza particolari limitazioni.

Sulla presenza del gruppo di mercenari Wagner sul territorio bielorusso è poi arrivata un’ulteriore conferma dal sito indipendente russo Meduza che cita un servizio del ministero della Difesa di Minsk diffuso dall’emittente VoenTv. Stando a quanto riferisce il governo di Alexander Lukashenko, nella regione di Mogilev sono stati allestiti "luoghi di addestramento" per i militari bielorussi affiancati da istruttori di Wagner. Il ministro bielorusso non specifica però quanti siano i mercenari di Wagner al momento stanziati nel Paese.