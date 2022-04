Lavrov con amante e escort in viaggio ufficiale: la foto imbarazza il Cremlino

Lavrov, l'amante e la escort: la fotografia che mette nei guai il ministro degli Esteri russo

Una fotografia che sta facendo il giro del web imbarazza il Cremlino: il ministro degli esteri Lavrov in visita ufficiale in Giappone in compagnia dell’amante e di una escort. La fotografia è datata 20 o 21 marzo 2018, sulla base dei documenti di viaggio ottenuti dalla Fondazione anticorruzione del leader dell'opposizione russa Alexei Navalny, che ha passato i file a The Insider che ha reso pubblica la notizia.

Fu proprio durante questo viaggio che Lavrov accusò le autorità del Regno Unito di trattenere Sergei e Yulia Skripal contro la loro volontà, appena due settimane dopo che gli ufficiali dell'intelligence militare russa erano stati accusati di aver avvelenato gli Skripal col gas nervino Novichok due settimane prima. Viaggio che Lavrov stava compiendo, come si vede dalla foto diffusa dal The Insider, con Svetlana Polyakova, attrice, impiegata presso il Ministero degli Affari Esteri russo e amante di Lavrov, e con Ekaterina Lobanova, giovanissima escort.

The Insider ha utilizzato addirittura un software di riconoscimento facciale per confrontare le varie foto e accertarsi dell’identità della ventenne: Lobanova è infatti una modella erotica che pubblica proprie foto molto esplicite su siti porno come naked.me e peasex.com. In uno scatto particolarmente bollente, viene presentata sdraiata su un divano nero ricamato completamente nuda a parte calze e scarpe.

Sebbene la visita ufficiale di Lavrov in Giappone fosse una questione di dominio pubblico, il fatto che fosse accompagnato da amante e escort non lo era, e al momento sta destando molto imbarazzo al Cremlino, che però non ha voluto rilasciare commenti ufficiali.

