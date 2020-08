Libano, ancora 60 dispersi dopo le esplosioni a Beirut

Ci sono ancora 60 dispersi dopo la doppia catastrofica esplosione al porto di Beirut. Lo afferma il ministero alla Sanità libanese. "Il numero delle vittime e' di 154, compresi 25 che ancora non sono state identificate", ha detto un funzionario del ministero all'Afp. "In piu', abbiamo piu' di 60 persone che ancora mancano all'appello", ha aggiunto. Ieri il ministro alla Salute libanese aveva dichiarato che almeno 120 dei complessivi 5.000 feriti versano in "condizioni critiche".