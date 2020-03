Libano, il premier annuncia il default: prima volta nella storia del paese

Il premier libanese Hassan Diab ha comunicato che il paese non onorerà il pagamento del debito di 1,2 miliardi di Eurobond in dollari in scadenza il 9 marzo, annunciando di fatto il primo default della storia del paese. Intervenendo in televisione, Diab ha spiegato che "la decisione non è stata facile" ma che il debito "è troppo alto per essere gestito dal paese". La decisione "di sospendere i pagamenti è l'unico modo che abbiamo per finanziare le necessità dei cittadini", ha affermato.