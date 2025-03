Macedonia del Nord, sabato di sera di fuoco: incendio in una discoteca. Strage di giovani: almeno 50 mroti

Incendio in discoteca in Macedonia del Nord, almeno 50 morti

Tragedia in Macedonia del Nord: un incendio è scoppiato in una discoteca dove più di mille persone si erano radunate per un concerto, ha causato la morte di almeno 50 persone, ha riferito l'agenzia statale Mia citando il ministero dell'Interno. "Almeno 50 persone sono morte in una discoteca a Kocani", una cittadina a circa 100 chilometri a est della capitale Skopje, dove "intorno 1.500 persone assistevano ad un concerto", afferma Mia.

L'agenzia statale Mia riferisce che l'incendio è scoppiato nel locale "Pulse", un nightclub nella cittadina di Kocani, con circa 30.000 abitanti durante un concerto di un duo hip-hop Dnk molto popolare nel paese. Il concerto era seguito da un pubblico principalmente da giovani. L'agenzia di stampa online Sdk ha riferito che l'incendio è iniziato alle 3 del mattino e ha fornito un conteggio di oltre 100 feriti citando fonti di soccorso. I feriti sono stati trasportati all'ospedale locale di Kocani o a Stip, circa 30 chilometri a sud della città. I media locali hanno ipotizzato che l'incendio sia stato probabilmente causato dall'uso di dispositivi pirotecnici.