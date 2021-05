Mali, colpo di stato a Bamako. Arrestati il premier e il presidente

Colpo di stato a Bamako. I militari hanno portato via con la forza Moctar Ouane e Bah Ndaw: si trovano in una base militare. “Sono qui per questioni che li riguardano", ha detto un alto funzionario militare, nello stesso luogo dove lo scorso agosto era stato portato con la forza il presidente eletto Ibrahim Boubacar Keïta per annunciare le sue dimissioni, dai colonnelli golpisti.

Un funzionario del governo che ha mantenuto l'anonimato ha confermato che il presidente Bah Ndaw e il premier Moctar Ouane sono stati portati a Kati, il cuore dell'apparato militare maliano. Sarebbero conivolti gli stessi colonnelli dello scorso agosto, ma rimangono ignote le intenzioni. Poco prima di essere prelevato dai militari, il premier Ouane aveva detto all'Afp che gli uomini del colonnello Assimi Goita, attuale vicepresidente, erano venuti a portarlo a casa del presidente Ban Ndaw.

A dare notizia per primo dell'arresto è stato uno dei leader dell'ammutinamento: "Possiamo dirvi che il presidente e il primo ministro sono sotto il nostro controllo. Li abbiamo arrestati a casa del presidente". Poi in serata ieri, 24 maggio, è stato lo stesso portavoce del governo a confermare il golpe.