Mar Rosso, sale la tensione: la nave italiana Duilio abbatte due droni

La nave Caio Duilio, nell’ambito dell'operazione dell'Unione Europea Aspides, ha abbattuto, in attuazione del principio di autodifesa, due droni aerei. Lo fa sapere lo Stato Maggiore della Difesa ricordando che l'operazione Aspides ha il compito di difendere la libertà di navigazione e le rotte commerciali. Nave Duilio continua la propria attività.

Mar Rosso, Houthi minacciano escalation contro Usa e Gb

Le forze statunitensi hanno annunciato lunedì sera di aver distrutto un drone subacqueo e missili balistici antinave in una serie di attacchi contro le posizioni dei ribelli yemeniti Houthi, che minacciano di "intensificare" le loro operazioni nel Mar Rosso durante il Ramadan a sostegno della popolazione di Gaza. In un comunicato, il Comando USA per il Medio Oriente (Centcom) ha dichiarato di aver effettuato sei attacchi che hanno "distrutto" questo drone subacqueo e "18 missili balistici antinave" nelle aree dello Yemen controllate dagli Houthi dopo aver sparato contro una nave nel Mar Rosso.

Questa nave - la "Pinocchio", "di proprietà di Singapore e battente bandiera liberiana", secondo Centcom - aveva segnalato "il rumore di un'esplosione nelle vicinanze" quando si trovava a sud-ovest del porto yemenita di Salif, secondo l'agenzia britannica per la sicurezza marittima UKMTO. Secondo l'UKMTO e il Centcom, l'equipaggio è illeso e la nave non ha subito danni. L'attacco è stato rivendicato nella notte dai ribelli Houthi, che hanno dichiarato di aver preso di mira la nave "con precisione". L'agenzia di stampa ufficiale yemenita Saba ha riferito di raid statunitensi nel settore di Saada, nel nord dello Yemen, sotto il controllo degli Houthi.