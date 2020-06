Mary Trump,come la mia famiglia ha creato l’uomo più pericoloso del mondo

Alla fine di luglio uscirà il libro, a dir poco esplosivo, di Mary Trump, la nipote del presidente americano. Alcune anticipazioni rivelano i giudizi poco lusinghieri dell'autrice sull’importante zio con il quale ha avuto lunghi periodi di disaccordo.

Ma chi è realmente Mary Trump e perchè ha deciso di fare uscire il libro adesso dal titolo che è tutto un programma: ’Too much and Never enough: how my family created the world’s most dangerous man’.

Il libro uscirà una settimana prima dell’inizio della Convention nazionale dei repubblicani, nella quale il potente zio accetterà la nomination del partito per competere contro Biden nelle elezioni di novembre.

Mary Trump, di 55 anni, è la figlia di Fred Trump Jr., il fratello maggiore del Presidente, morto nel 1981 a 42 anni.

Fred aveva sofferto per gran parte della vita di alcolismo e la sua morte prematura è stata causata da un attacco cardiaco causato dalla sua relazione con l’alcool.

Trump in campagna elettorale aveva usato l’esempio del fratello per attaccare i temi della lotta alla droga e all’alcool.

Mary Trump, che vive a Long Island a New York ha ottenuto un dottorato in psicologia clinica all’Università Adelphi di New York. Nel 2012 ha fondato la compagnia Trump Coaching Group con sede nella stessa New York.Forbes invece sostiene che si sia laureata in letteratura inglese all’Università Tuffs in Massachussets.

I documenti confidenziali che Mary Trump ha consegnato al ‘The New York Times’ sono serviti al giornale per fare un’inchiesta sulle finanze personali del Presidente.

Secondo questa esclusiva, premiata con il Premio Pulitzer, il Presidente aveva ricevuto qualcosa come 400 milioni di dollari di oggi dall’impero immobiliare di suo padre.

Amazon promozionerà il libro nel quale la nipote racconterà come suo zio sia diventato l’uomo che minaccia la salute, l’economia, la sicurezza e il tessuto sociale del mondo.

Mary racconterà come alcuni eventi specifici e modelli familiari hanno creato l’uomo che occupa la poltrona del paese più importante al mondo. E non sarà nemmeno dimenticata la strana e dannosa relazione tra Fred Trump e i suoi due figli maggiori, Fred Jr. e Donald.

Nel libro l’autrice utilizza le sue conoscenze quale testimone di prima mano in tutti gli avvenimenti e le azioni della famiglia.

Tra i ricordi che usciranno ci saranno le accuse al Presidente per come prendeva il giro il padre appena cominciò a soffrire di Alzheimer.

Da quando Trump è diventato presidente la nipote ha evitato con cura l’attenzione di pubblico e media , nonostante in passato sia stata molto critica con suo zio.

Il rancore tra zio e nipote è nato quando lei e suo fratello presentarono nel 2000 una domanda nella quale chiedevano una parte spettante del patrimonio del padre, Fred Trump senior.

Secondo il New York Daily News, nella richiesta si sosteneva che nel testamento del 1991 ci furono azioni manipolatorie visto che il patriarca soffriva di demenza senile.

Mary Trump afferma nel libro che suo zio e sua zia dovrebbero vergognarsi anche soltanto per la battaglia legale.

Ma la nipote e il fratello hanno fatto un’altra causa dopoche l’assicurazione medica di cui godevano è stata cancellata dalla compagnia di Trump per rappresaglia alla prima causa legale.

Alla fine il caso si è chiuso senza che i termini dell’accordo fossero svelati.

Secondo alcuni tuits attribuiti alla Trump si legge come abbia vissuto male la vittoria dello.In uno di questi dice persino: 'questa è una delle peggiori notti della mia vita’

E in un altro tuit parlando di Hillary Clinton diceva che ‘era uno straordinario essere umano e funzionario pubblico’.

E da ultimo nella sua biografia su Twitter vi è l'hashtag ‘Beach Lives Matter’.Tutto e di più per dare un altro colpo alla campagna, per adesso tutta in salita, di Donald Trump.

