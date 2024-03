Meloni Trudeau, annullato l'evento a Toronto per proteste pro Palestina

Manifestanti pro Palestina bloccano evento Meloni-Trudeau a Toronto

E' stato annullata la partecipazione del primo ministro canadese Justin Trudeau e della premier Giorgia Meloni a un evento organizzato dalle autorità canadesi all'Art gallery Ontario di Toronto. E' stato lo stesso primo ministro canadese, si apprende, a raggiungere la premier per comunicargli personalmente la decisione.

Intorno alle 18 (la mezzanotte in Italia) alcuni manifestanti a sostegno della causa palestinese si sono radunati davanti all'Art gallery e hanno bloccato l'ingresso con cartelli e striscioni mentre arrivavano i rappresentanti della comunità italocanadese. Il ricevimento si è tenuto ma senza Meloni e Trudeau. A lungo i presenti sono bloccati all'interno della struttura per motivi di sicurezza.

La premier Giorgia Meloni ha poi contattato telefonicamente i rappresentanti della comunità italiana per portare i suoi saluti.

G7, Italia-Canada. Meloni a Trudeau: "Nuova era per le nostre relazioni"

In precedenza l'incontro tra i due leader. Italia e Canada confermano il loro "impegno comune nell'affrontare le pressanti sfide globali e nel portare avanti i nostri obiettivi comuni". Lo si legge nella dichiarazione congiunta al termine del bilaterale tra la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il primo ministro canadese, Justin Trudeau, a Toronto.

Italia e Canada si impegnano a lavorare "a stretto contatto per portare avanti le priorità del G7, compreso il sostegno dell'ordine internazionale basato su regole, fondato sulla Carta delle Nazioni Unite; proteggere la pace e la sicurezza internazionale; e promuovere i diritti umani e le libertà fondamentali. Lavoreremo anche per portare avanti le priorità comuni sulla resilienza economica e della catena di approvvigionamento; governance dell'intelligenza artificiale e della tecnologia digitale; ambiente, azione per il clima ed energia pulita; e salute e sicurezza alimentare. Ci auguriamo inoltre - si legge ancora - che continuino le discussioni in seno al G7 su come affrontare la migrazione irregolare".

Italia e Canada lavorano "insieme per portare avanti gli obiettivi di sviluppo sostenibile, anche attraverso il finanziamento dello sviluppo. Siamo entrambi impegnati a sostenere la crescita inclusiva e lo sviluppo economico sostenibile in collaborazione con i nostri partner africani. Il Canada accoglie con favore l'attenzione posta dall'Italia sull'Africa durante la sua Presidenza del G7 e gli obiettivi e le priorità del Piano Mattei annunciati al recente Summit Italia-Africa".