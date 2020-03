Merkel come Conte: boom nei sondaggi. Cdu/Csu al 33,5% (più 5 punti)

Un balzo di cinque punti percentuali in una settimana: e' quello messo a segno dalla Cdu/Csu di Angela Merkel in un sondaggio realizzato dall'istituto Insa per conto della Bild. E' "l'effetto coronavirus" sul governo tedesco, evidentemente positivo: l'unione di cristiano-democratici della cancelliera e dei cristiano-sociali bavaresi raggiunge secondo Insa il 33,5% dei consensi, ossia di gran lunga il miglior risultato sin dalle elezioni federali del 2017 e, soprattutto, la crescita piu' forte mai registrato in una sola settimana da una forza politica tedesca.



Meno netto il guadagno degli alleati nella Grosse Koalition, ossia i socialdemocratici, che crescono di un punto al 15%. A perdere terreno, in generale, sono le forze d'opposizione: i Verdi perdoni tre punti per fermarsi al 20% (rimangono comunque la seconda forza politica del Paese), mentre il partito della sinistra, la Linke, scende di due punti e mezzo al 7% dei consensi. Stabili al 6,5% i liberali dell'Fdp. Un punto in meno anche per l'Afd: il partito dell'ultradestra non va oltre il 12%. In un precedente sondaggio, scende addirittura sotto il 10%. Non solo: se si votasse oggi per il rinnovo del Bundestag, per la prima volta dal luglio 2018 la Grosse Koalition avrebbe la maggioranza parlamentare, con il 48,5% dei consensi. Ancora piu' netta, pero', una possibile coalizione tra Cdu/Csu e Verdi (con il 53,5%). Chiara, a detta del capo dell'Insa Hermann Binkert, la valutazione del sondaggio: la maggior parte dei tedeschi vede con favore la gestione della crisi da parte della cancelliera Merkel e dei partiti di governo.