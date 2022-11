Midterm Usa, Obama in Nevada: "Sono qui per chiedervi di votare"

Usa, elezioni di midterm. Obama in Nevada: "Sono qui per chiedervi di votare"

Le elezioni di midterm sono alle porte - si andrà ai seggi l'8 novembre - ma è ancora tempo di campagna elettorale. Come quella condotta dall’ex presidente Barack Obama, a Las Vegas per sostenere la rielezione di Steve Sisolak, in corsa per la riconferma a governatore del Nevada, e la senatrice Catehrine Cortez Masto, che cerca la conferma del suo seggio.

"La ragione per cui sono qui è semplice: io sono qui per chiedervi di votare": un messaggio chiaro, lapidario, ripetuto per tutta la durata del suo lungo intervento, davanti a una platea entusiasta che urlava a gran voce il suo nome. Un discorso a braccio, appassionato e che ha conquistato i presenti: perché se è vero che gli elettori progressisti, secondo i sondaggi, appaiono poco entusiasti di andare a votare, Obama ha provato a dare loro un'iniezione di fiducia, affrontando tutti i temi della campagna elettorale, dalle armi all'inflazione, dai tagli alla sanità all'aborto. "Non c'è bisogno - ha ripetuto - che votiate l'8 novembre. Potete depositare la vostra scheda anche prima".

Usa, l’ex presidente Obama chiama al voto. Ecco i temi affrontati

L'ex presidente americano ha invitato tutti a motivare i familiari, i vicini di casa, gli amici, ad andare ai seggi, ribadendo come ci sia molto in gioco, perchè "abbiamo politici - ha attaccato - che invece di unirci, vogliono dividerci". E ha ricordato come se i conservatori prenderanno il controllo del Congresso nei prossimi due anni "penseranno a mettere sotto impeachment il presidente Joe Biden".

Al centro dell'intervento tutti i temi caldi del momento e non solo, a iniziare dall'economia: "L'unica economia giusta - ha detto - è quella per cui combattiamo tutti. L'unica democrazia giusta è quella per cui combattiamo tutti". Al centro del discorso anche i tagli alla sanità e il proliferare invece del mercato delle armi, poi un commento sull'aborto: "I repubblicani devono decidere quando devi sposarti, se devi avere figli? Ecco che cosa è in gioco alle elezioni". Ai buu dei presenti, Obama ha risposto prontamente con il suo mantra, quel "don't boo" evocato più volte: "Non fate buu - ha detto agli elettori - andate a votare. Io credo in voi, forza".

E intanto il presidente in cerca di conferma, Joe Biden, tuona: "Alle elezioni di midterm è in gioco la democrazia. solo menzogne su frodi elettorali. Ci sono candidati in corsa a ogni livello che non accetteranno il risultato delle elezioni. quella è la strada che conduce l’America al caos”.