Migranti, 150 poliziotti al confine italiano: Parigi blinda la frontiera

Lampedusa "inondata" dagli sbarchi, ben oltre la capienza

Sono in corso in queste ore le operazioni di sbarco sull’isola di Lampedusa, al centro dell’ennesimo sbarco di massa. Secondo fonti della questura di Agrigento, dalla mezzanotte scorso sono arrivate circa 700 nuovi migranti che fanno salire il bilancio complessivo dell’hotspot a circa 3mila persone. Le tre imbarcazioni provengono da due diversi luoghi della Tunisia. A proposito dell’episodio, il leader di Noi con l’Italia, Maurizio Lupi, ha dichiarato ai microfoni di Un giorno da pecora su Rai Radio1: “Io sono per fare un decreto flussi di tre anni per un totale di 500.000 persone, quindi circa 166.000 migranti l’anno. Farlo sarebbe una cosa da centrodestra”. La Francia, dal canto suo, abbraccia la linea difensiva, con la premier Borne che ha annunciato il potenziamento dei controlli sulle Alpi Marittime. In particolare, la premier Borne ha disposto altri 150 agenti proprio sulla zona di frontiera con l’Italia.

