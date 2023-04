Migranti, dal barcone al paragone con "Basquiat". Le sue opere valgono oro

Migranti, il successo inatteso di Well Rimo: è nata una stella

Da un gommone al successo mondiale, ecco la storia di Well Rimo. Un migrante sbarcato in Francia dopo un lungo viaggio iniziato dalla Costa d'Avorio può dire di avercela fatta. Della lunga traversata - si legge sul Messaggero - ricorda tutto, ma non ama tanto raccontarlo. Lo ha fatto brevemente con il Parisien, il giornale francese che ieri gli ha dedicato una pagina intera: nel 2017 è arrivato in Francia, nel 2020 ha ottenuto l'asilo per dieci anni. Due settimane fa due suoi quadri sono stati venduti nel corso di un'asta che comprendeva anche disegni di Picasso e Cocteau. Tanta strada. Ancora più lunga di quella che separa Abidjan da Montpellier. Le sue opere sono piene di colore, esprimono momenti forti, non pochi ci vedono un'ispirazione simile a quella di Jean-Michel Basquiat.

Lui ora - prosegue il Messaggero - sogna di esporre a Parigi. Spiega senza tante elucubrazioni il suo modo di lavorare e le fonti della sua ispirazione: "Dipingo quando arriva l'ispirazione, spesso di notte. Non dipingo per obbligo, su costrizione o ordinazione. Posso anche restare tre o perfino sei mesi senza toccare un pennello. E poi, a un certo punto è come se qualcosa mi porta alla tela. Come un'ispirazione divina". Tra i personaggi cui ha reso omaggio nei suoi lavori anche Pitagora e Pelé. Per i galleristi, nessun dubbio: ha un grande futuro davanti. "Le sue riflessioni sono costanti rispetto alle possibilità illimitate e all'evoluzione del suo mondo artistico" scrive la rivista d'arte "Artmajeur". Intanto Well sta lavorando a un omaggio alla città che lo ha accolto, Montpellier. I due ultimi lavori venduti - "Crécoua" e "I figli della Strada" - sono stati quotati più di 10 mila euro. Una sua opera è in casa del regista Spike Lee.