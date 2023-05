Migranti, il ministro francese Darmanin attacca Giorgia Meloni: "E' incapace"

Migranti, il ministro dell'Interno francese attacca il governo Meloni: "Incapace di gestire la crisi"

La Francia attacca ancora l'Italia sulla gestione dei migranti. Questa volta a parlare è Gerald Darmanin, il ministro dell'Interno francese, in un'intervista alla radio RMC. "L'Italia vive una crisi migratoria molto grave" ha esordito Darmanin, il quale ha poi aggiunto, senza mezzi termini: "Madame Meloni, capo del governo di estrema destra scelto dagli amici di Marine Le Pen, è incapace di gestire i problemi migratori per i quali è stata eletta".

Ma la crisi migratoria coivolge anche gli stessi cugini d'oltralpe. "Sì, c'è un afflusso di migranti e soprattutto minori nel Sud della Francia", ha ammesso Darmanin, sebbene addossi la responsabilità al vicino italiano: "La verità è che in Tunisia c'è una situazione politica che significa che molti bambini in particolare salgono attraverso l'Italia e che l'Italia non è in grado di gestire questa pressione migratoria".

