Missili sulla città di Zelensky. Mosca, nuova legge per arruolare 5mln soldati

Guerra: esplosioni a Kryvyi Rih, città natale di Zelensky

Esplosioni sono state udite questa mattina a Kryvyi Rih, nella regione di Dnipropetrovsk, la città natale del presidente Volodymyr Zelensky. La città, hanno precisato i media, è stata colpita da due missili: uno si è abbattuto su un edificio di quattro piani di un istituto scolastico; il secondo ha distrutto due piani di un edificio residenziale ed è scoppiato un incendio.

Il bilancio è di almeno quattro morti e dieci feriti, ma i soccorsi sono all'opera per verificare la presenza di altre persone sotto le macerie. Nella notte ci sono state esplosioni anche Kharkiv e allarme antiaereo a Kiev.

Guerra, Medvedev: "Se la controffensiva ucraina riuscisse, dovremmo usare armi nucleari"

La Russia potrebbe essere costretta a usare un’arma nucleare se la controffensiva dell’Ucraina dovesse avere successo: lo ha detto su Telegram il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev. "Semplicemente non ci sarebbe altra soluzione ha aggiunto - I nostri nemici dovrebbero pregare i nostri combattenti affinché non permettano al mondo di andare in fiamme nucleari".

Guerra: "Con la nuova legge Mosca può arruolare 5 milioni di soldati"

"Le nuove leggi della Duma, che facilitano l'arruolamento dei cittadini, consentono di richiamare in guerra fino a cinque milioni di russi", lo scrive il media indipendente Novaya Gazeta riferendo calcoli sulla base della situazione anagrafica della popolazione nella Federazione russa. Andrei Kartapolov, coautore degli emendamenti, li ha definiti cambiamenti "sensibili", scritti "per la mobilitazione generale": "Questa legge è scritta per una grande guerra, che già si sente", ha detto. La modifica prevede anche l'ampliamento dell'età di leva: ora è possibile essere arruolati dai 18 ai 30 anni, mentre prima era fino a 27 anni.