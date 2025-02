Guerra Ucraina, esplosione in un grattacielo residenziale a Mosca: morto il separatista ucraino Armen Sarkisian

Morto il separatista ucraino Armen Sarkisian: era l'obiettivo di un attentato a Mosca avvenuto questa mattina

Ha perso la vita il separatista ucraino Armen Sarkisian, fondatore della milizia filorussa ArBat, obbiettivo di un attentato questa mattina a Mosca. Ne ha dato notizia la polizia. L'esplosione al piano terra di uno dei palazzi delle lussuoso complesso residenziale 'Vele scarlatte' lungo la Moscova, una decina di chilometri dal Cremlino, è avvenuta alle 9:50 ora locale, le 7:50. L'ordigno era stato piazzato accanto all'ascensore e ha provocato una deflagrazione tale da far crollare parte del soffitto.

In quel momento, Sarkisian si trovava all'ingresso del complesso residenziale con la sua scorta. Oltre a Sarkisian, un’altra persona è morta e due sono rimaste ferite, in base alle prime informazioni fornite dalle autorità russe. Al momento è stata aperta un'indagine per duplice omicidio, ma se si trovassero prove di un coinvolgimento ucraino, fa notare Novaya Gazeta, il fascicolo cambierà titolo: terrorismo. "Sarkisyan è morto in terapia intensiva per le gravi ferite riportate”, ha dichiarato la polizia.

