Mosca: “La guerra nucleare è vicina”. Prigozhin rispunta e rilancia la Wagner

Zelensky e la controffensiva: “Non esiste l’Ucraina senza la Crimea”

La guerra in Ucraina non finirà finché la Crimea sarà occupata dalla Russia. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un'intervista alla Cnn. “Non possiamo immaginare l'Ucraina senza la Crimea. E mentre la Crimea resta sotto l'occupazione russa, significa solo una cosa: la guerra non è ancora finita", ha detto il leader ucraino intervistato ieri a Odessa.

La Russia ha trasferito "negli ultimi anni" 700.000 bambini dalle zone di conflitto dell'Ucraina in territorio russo”. Lo ha riferito il capo del comitato internazionale del Consiglio della Federazione Grigory Karasin. È un altro giorno di lotta per l’Ucraina, che – come riferito dall’aeronautica militare – stanotte ha distrutto 13 dei 17 droni russi lanciati sul Paese; segno che la popolazione non si dà per vinta ed anzi, ritrova nuova linfa vitale nella controffensiva intrapresa da settimane, nonostante le perdite.

Anche il presidente Zelensky ha confermato lo spirito “battagliero” del suo Paese, nel corso di un editoriale sul Wall Street Journal in vista del 4 luglio, nel quale il leader ucraino non ha risparmiato le lodi per gli Stati Uniti: "Gli Stati Uniti sono stati e saranno il più grande esempio della storia di liberazione dalla tirannia. Hanno rotto con secoli di sottomissione per creare un nuovo tipo di nazione, dove tutti sono uguali e vivono liberi; questa maestosa realtà è stata creata il 4 luglio 1776.

"Il 24 febbraio 2022 noi ucraini abbiamo fatto la stessa scelta - prosegue il presidente - Il popolo americano è stato con noi e, ne sono certo, rimarrà con noi fino alla fine. Oggi, mentre gli americani celebrano la loro libertà e indipendenza, festeggiamo con voi e immaginiamo il giorno in cui ogni centimetro dell'Ucraina sarà libero dalla crudele tirannia che cerca di estinguerci".

