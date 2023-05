Mosca: "Sconfitti incursori a Belgorod". Nato, Iniziato addestramento su F-16"

Guerra Russia – Ucraina, Mosca: “Belgorod? Abbiamo sconfitto i nazionalisti. Oltre 70 militanti eliminati”

Il ministero della Difesa russo ha annunciato che nel corso dell'operazione antiterrorismo lanciata lunedì nella regione di Belgorod "le formazioni nazionaliste sono state bloccate e sconfitte" grazie ad attacchi aerei e al fuoco di artiglieria.

"Il regime di Kiev – aveva denunciato Mosca – dopo aver subito una sconfitta nella città di Bakhmut, è passato all'attuazione di azioni terroristiche contro la popolazione civile", ribadendo "un'unità di una formazione nazionalista ucraina ha invaso il territorio della Federazione Russa". Nell'operazione antiterrorismo, ha precisato oggi il governo russo, "più di 70 terroristi ucraini e quattro veicoli corazzati sono stati distrutti", mentre "il resto dei nazionalisti è stato ricacciato in territorio ucraino". Il tutto, però, senza contare l’evacuazione di diversi centri abitati e delle perdite civili.

Ma sul fronte ucraino ribattono: “L'incidente nella regione di Belgorod non sarà l'ultimo caso di ribellione all'interno della Russia” sono le parole del consigliere del ministero della Difesa ucraino, Yuriy Sak. Questi eventi, secondo Sak, stanno accadendo perché gli ucraini hanno dimostrato che la Russia può e deve essere battuta sul campo di battaglia. "Per noi è sorprendente che ci sia voluto così tanto tempo perché i ribelli e i partigiani russi diventassero attivi nel tentativo di sbarazzarsi del regime terroristico che porta morte e distruzione in Ucraina e isola la Russia a livello internazionale. Più di 200.000 soldati russi sono stati uccisi".